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На Кубани расследуют дело о драке молодежи в поселке Афипский

Как установили оперативники, драка у поселкового Дома культуры Северского района Кубани началась из-за девушки.
Ян Брацкий 2024-09-08 08:47:44
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль расследование уголовного дела после массовой драки в Северском районе на Кубани. Об этом сообщили в надзорном ведомстве

«Поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани.

Ранее сообщалась о массовой драке в после Афипский Северского района. Как выяснилось позже, потасовка началась около поселкового Дома культуры из-за девушки.

Информации о пострадавших в результате уличной драки не поступало, добавили в районной администрации. Наиболее активные участники драки выявлены, вскоре их допросят следователи.

#Драка #Кубань #Прокуратура #Уголовное дело
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