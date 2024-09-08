На Кубани расследуют дело о драке молодежи в поселке Афипский

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль расследование уголовного дела после массовой драки в Северском районе на Кубани. Об этом сообщили в надзорном ведомстве
«Поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани.
Ранее сообщалась о массовой драке в после Афипский Северского района. Как выяснилось позже, потасовка началась около поселкового Дома культуры из-за девушки.
Информации о пострадавших в результате уличной драки не поступало, добавили в районной администрации. Наиболее активные участники драки выявлены, вскоре их допросят следователи.
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