В Турции рассказали о двойных стандартах ЕС в сфере свободы слова

Европейский союз практикует двойные стандарты в сфере свободы слова - принимаются меры против российских СМИ, при этом не борясь с антитурецкой пропагандой. Об этом рассказал представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик телеканалу Haberturk.

По его словам, страны ЕС разрешают выпускать в эфир материал антитурецкого содержания, прикрываясь свободой слова. Одновременно с этим же принимаются меры, ограничивающие распространение якобы российской пропаганды.

«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», - объяснил политик.

Сам Челик заявил, что часто сталкивается и привел в качестве примера случай, когда часть высказываний спикера транслируется в эфир или то, что он никогда не говорил. Также он заявил о такой проблеме, как провокация ненависти в обществе через информационные каналы.

«Это все вопросы суверенитета и безопасности и большая проблема», - цитирует Челика ТАСС.

Он заключил, что турецкому правительству необходимо найти адекватные подходы к решению данных проблем, так как «готовых решений» пока нет. Тема требует проработки и обсуждения.