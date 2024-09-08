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Spiegel: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив вопреки протесту КНР

Берлин не собирается объявлять о проходе властям Китая, как США и другие западные страны, когда их корабли идут через пролив.
Ирина Егорова 2024-09-08 04:29:13
© Фото: Fabian Kretschmerdpa, Global Look Press

Несмотря на протесты со стороны Китая два немецких корабля - фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» - пройдут через Тайваньский пролив. Проход судов может вызвать «дипломатические диспуты» с Китаем, пишет Life со ссылкой на Spiegel.

«Согласно международному праву, пролив свободен для судоходства», - отмечает издание.

Сейчас корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. Недовольство Китая заключается в том, что Пекин претендует не только на остров Тайвань, но и на право запретить транзит иностранных военных кораблей через Тайваньский пролив.

Берлин не собирается объявлять о миссии властям Китая, как США и другие западные страны, когда проходят через пролив. Таким образом, правительство ФРГ готово к возможным спорам с КНР в связи с инцидентом. 

За последнее десятилетие Тайваньский пролив остается одной из главных «горячих точек» Азиатско-Тихоокеанского региона, являясь объектом противостояния между КНР и Тайванем, США и КНР.

Через пролив проходит до 80 % мировой торговли. Новое обострение в регионе произошло в 2022 году, когда официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Тайваньский пролив не является «международными водами».

#Китай #корабли #ФРГ #протест #Тайваньский пролив
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