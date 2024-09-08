В Петербурге возбудили дело по факту отравления готовой едой

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравления граждан готовой едой. ГУ СК России уточняет, что петербуржцы купили ее на избирательных участках. Инциденты произошли в Адмиралтейском и Кировском районах Северной столицы.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции», - сказано в сообщении питерского следкома.
Сейчас работа следователей заключается в осмотре мест происшествий, обысков, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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