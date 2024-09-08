МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге возбудили дело по факту отравления готовой едой

Инциденты произошли в Адмиралтейском и Кировском районах города.
Ирина Егорова 2024-09-08 01:55:39
© Фото: gsuskrf_spb, Telegram © Видео: gsuskrf_spb, Telegram

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравления граждан готовой едой. ГУ СК России уточняет, что петербуржцы купили ее на избирательных участках. Инциденты произошли в Адмиралтейском и Кировском районах Северной столицы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции», - сказано в сообщении питерского следкома.

Сейчас работа следователей заключается в осмотре мест происшествий, обысков, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

#Санкт-Петербург #отравление #СК РФ #Уголовное дело #граждане
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 