Батарея упала с балкона девятого этажа на подростка в Сарове

В Сарове на подростка с девятого этажа многоквартирного дома упала секция металлической батареи. Он получил тяжелую травму головы, как сообщили в управлении СК РФ по Нижегородской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - цитирует ведомство Life.

Следователю предстоит выяснить подробности произошедшего. По словам пользователей соцсетей, батарею могли выкинуть с балкона школьники.

Инцидент произошел 7 сентября вечером. Уточняется, что очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего отвезли в реанимацию.