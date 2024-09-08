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Батарея упала с балкона девятого этажа на подростка в Сарове

Предположительно, радиатор выбросила с балкона группа школьников.
Анастасия Бобылева 2024-09-08 23:58:19
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Сарове на подростка с девятого этажа многоквартирного дома упала секция металлической батареи. Он получил тяжелую травму головы, как сообщили в управлении СК РФ по Нижегородской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - цитирует ведомство Life.

Следователю предстоит выяснить подробности произошедшего. По словам пользователей соцсетей, батарею могли выкинуть с балкона школьники.

Инцидент произошел 7 сентября вечером. Уточняется, что очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего отвезли в реанимацию.

#в стране и мире #инцидент #травма #батарея #Саров
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