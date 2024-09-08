Путин, Белоусов и Лавров в День знаний посетили школы и вузы

Все, что происходит сейчас на Украине, как повторяются события в Курской области, как Запад переписывает историю и уже на полном серьезе оспаривает роль Советского Союза в победе над фашизмом – все это заставляет нас переосмыслить свое прошлое и уделять особое внимание тому, что будут наши дети знать про события дня сегодняшнего.

И потому, уже традиционно, учебный год во всех российских школах начался с «Разговора о важном».

В Республике Тыва его провел Владимир Путин и, конечно же, речь там шла о том, что сейчас волнует всю страну - и больших, и маленьких. Это спецоперация, поддержка наших бойцов, ситуация на передовой и в приграничных районах.

По словам президента, провокация Киева в Курской области провалилась. Наши подразделения сейчас успешно идут вперед по всей линии фронта, и территория всего нашего приграничья безусловно тоже вся будет освобождена и зачищена от террористов. Жизнь школьников из-под Курска, Брянска и Белгорода обязательно войдет в нормальное русло.

Пока же в тех районах, где сохраняется угроза обстрелов, новый учебный год начался в дистанционном режиме. На сегодняшний день в Курской области это 114 школ, и 113 школ - в соседней Белгородской. Специально для этих учебных заведений была создана информационная система «Моя школа», где есть все учебные материалы.

Там, где ситуация позволяет, обучение будет проходить в смешанном формате, а в удаленных от границы школах - очно. Те дети, которые вместе с семьями покинули Курскую область, смогли пойти учиться в других регионах.

И везде, по всей стране, и в очной форме, и на дистанте, от Владивостока до Мелитополя, у школьников теперь будут новые единые учебники истории.

После распада Советского Союза во всех школах в этом вопросе была полная вакханалия. Все учились по тем учебникам, которые были ближе тому или иному преподавателю. И учителя, исповедуя разные взгляды, могли выбирать, что и как рассказывать детям, и самостоятельно решали, какие события из прошлого России могут быть, мягко говоря, пропущены.

В итоге были и такие школы, и такие учебники где, скажем, истории Великой Отечественной войны уделялось всего несколько страниц и абзацев.

Теперь же появился первый после распада СССР единый учебник истории, создается единая и суверенная система национального образования.

Все лучшее из прошлого сохранено. При этом полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов. Переработаны параграфы, посвященные 80-м, 90-м и 2000-м годам. Жестче, чем в перестроечных учебниках, дана оценка недавнему прошлому. Например, школьники смогут узнать о том, что «политика перестройки, начатая генсеком Михаилом Горбачевым, отличалась непоследовательностью и в итоге привела к распаду СССР».

Конечно же, добавлен новый раздел истории, включающий в себя драматичные события последних лет - переворот на Украине, превращение братской страны в анти-Россию, возвращение Крыма, и специальную военную операцию. И этот раздел по мере развития событий будет постоянно обновляться. Как сейчас написано на последних страницах - «После нашей Победы мы их дополним».

О чем говорили Владимир Путин - с детьми в тувинской школе №20, Сергей Лавров - со студентами МГИМО, и Андрей Белоусов - с курсантами военной академии РВСН имени Петра Великого, - об этом смотрите в сюжете Михаила Чебоненко для программы «Главное с Ольгой Беловой».