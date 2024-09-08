В Монголии вспомнили о влиянии Халхин-Гола на ход Второй мировой войны

Страна, где никому не надо напоминать про роль Красной армии в деле Победы над фашизмом, - это Монголия. Там 85 лет назад происходили события, которые стали прологом к трагедии 1941 года и проложили путь к триумфу 1945-го.

Но чтобы из дня сегодняшнего оценить подвиги героев былых времен, надо перенестись в начало 30-х годов прошлого века, когда Япония оккупировала часть Китая и на границе с Монголией разместила свой многотысячный военный контингент.

Этот участок на западном берегу реки Холхин-Гол нужен был японским военным, чтобы построить там железную дорогу для снабжения своих войск на случай войны с СССР.

То есть, уже тогда, в начале 1930-х, Япония как союзник фашисткой Германии строила планы по открытию второго фронта и по нападению на Советский Союз с востока. В случае успеха в покорении Монголии японцы собирались пойти дальше - на Транссиб - и получить в свои руки богатства Сибири.

И когда началось японское вторжение на территорию Монголии, на помощь Улан-Батору пришла Москва. На территории Монголии уже были развернуты части Красной армии - порядка 30 тысяч военнослужащих, более 500 танков и бронемашин, сотни боевых самолетов.

В 1938 году состоялось знаковое сражение на озере Хасан - туда японцы тоже пытались зайти. А все лето 1939-го шли ожесточенные бои у реки Халхин-Гол. Там произошло одно из крупнейших на тот момент танковых сражений. И там одержал одну из своих первых побед и получил первую Золотую Звезду Героя будущий «маршал Победы» Георгий Жуков.

Разгром армии Японии произошел в последних числах августа. И с тех пор Халхин-Гол для Монголии это битва, которая определила будущее страны на сотню лет вперед, что-то вроде Отечественной войны.

Нам же было важно, что на Дальнем Востоке у нас хотя бы на несколько лет стало все спокойно. Япония обескровлена и не ударит нам в спину на фоне готовившейся агрессии фашисткой Германии.

Позже на фоне всех битв и трагедий в большой историографии битва при Ханхин-Голе отошла на второй план. Ее занесли в разряд локальных конфликтов. Но из сегодняшнего дня хорошо видно, что эти бои не были отдельным эпизодом. Это была часть и прелюдия большой - Второй мировой - войны.

Об истории этой битвы, о том, как ее оценивают в Москве и Улан-Баторе - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».