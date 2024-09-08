Первые 240 будущих моряков поступили в Нахимовское училище в Мариуполе

Там, куда уже пришел мир, очень интересно сейчас наблюдать за тем, как заново отстраиваются города и села и как на глазах меняется жизнь.

Самый очевидный пример - это, конечно, Крым, где только за последние пару лет было построено больше тысячи километров новых дорог, и который за это лето, несмотря на все сложности, принял рекордное количество туристов. За семь месяцев 2024 года полуостров посетили более трех миллионов человек. И более половины из них приехали туда на автобусах и автомобилях через Крымский мост.

Другой яркий пример - Мариуполь. Украинские боевики в 2022 году буквально сравняли город с землей - не щадили ни жилые дома, ни школы, ни знаменитый драматический театр. От устроенного там «азовцами»* (террористическая организация, запрещена в РФ) взрыва здание было разрушено практически до основания. А в его подвалах погибли десятки мирных жителей.

И вот прошло два года. Здание Драмтеатра восстанавливают рекордными темпами. Все работы будут завершены уже к концу этого года, и скоро театр снова распахнет двери для зрителей. Строители обещают, что внешний облик театра и все внутреннее убранство его будет полностью восстановлено, вплоть до лепнины.

На этой неделе открыл свои двери для учащихся и филиал Нахимовского военно-морского училища. Комплекс новейших зданий расположился прямо на берегу Азовского моря.

На территории свыше 70 тысяч квадратных метров расположились учебные классы, спортивные площадки, кубрики для проживания воспитанников. Первые 240 будущих моряков уже переступили порог училища.

Первый набор для Нахимовского училища в Мариуполе, первое торжественное построение на плацу для его воспитанников. Видно, что у многих из этих мальчишек от происходящего буквально захватывает дух. На их глазах, по сути, пишется новая страница истории Военно-морского флота страны. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручает училищу его знамя.

Важно, что в Мариупольском Нахимовском училище будут обучаться подростки из новых российских регионов. В этом строю кто-то из Симферополя, кто-то из Донецка. Есть и местные, мариупольские. После торжественного построения и уже официального открытия училища присутствующие родители, кажется, впервые посмотрели на своих сыновей уже другими глазами.

Об уникальном комплексе зданий училища, о передовом оснащении пятого филиала Нахимовского училища, а также о восстановлении Мариупольского драматического театра смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.