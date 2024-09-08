Участники ВЭФ-2024 заключили соглашения на рекордные 5,4 трлн рублей

Владивосток традиционно в начале сентября принял Восточный экономический форум. И этот год не исключение. В этот раз туда приехало рекордное количество гостей. 75 стран прислали своих представителей, включая 16 «недружественных». И было заключено рекордное количество сделок.

То есть, политика политикой, но все понимают: там, на Дальнем Востоке, сейчас формируются важнейшие экономические связи, и Азиатский и Тихоокеанский регионы - это регионы будущего. Основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. И наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти перспективные и быстрорастущие рынки. Этим вопросам и было посвящено выступление Владимира Путина.

Пленарная сессия на таких формах традиционно становится ключевым событием и затрагивает все острые вопросы внутренней, региональной и глобальной повестки. И поэтому после обсуждения вопросов развития Дальнего Востока разговор плавно перешел к проблемам мировой безопасности. Ход спецоперации и обстановка в приграничных регионах, угрозы для Курской и Запорожской АЭС, казус Камалы Харрис и ее «заразительного смеха».

В этом году участники ВЭФ заключили 258 соглашений на рекордную сумму - почти 5,4 трлн рублей, рассказал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Один Русский собрал вокруг себя тысячи иностранцев. Для Запада это звучит как небылица, для Востока - самая что ни на есть реальность. В Приморском крае, на острове с говорящим названием Русский, восходит и солнце, и экономика российского Дальнего Востока. Тому подтверждение ажиотаж, который с раннего утра и до позднего вечера становится нормой для проходящего там Восточного экономического форума. Здесь заключаются многомиллиардные контракты: инвесторы со всего мира вкладываются в дальневосточную экономику, иностранные компании выстраивают логистику и строят совместный бизнес в разных сферах: от промышленности и продовольствия до туризма и экологии.

«Китаю очень нужны качественные российские продукты питания. У нас большой потенциал для сотрудничества с Россией», - говорит бизнесмен из Китая Сунь Тяньшу.

Другой китайский предприниматель, Конги Минг рассказывает, что договорился о создании совместного проекта с Бурятией и будет вместе с местными бизнесменами делать багги.

«Отношения арабских стран с Россией очень сильные и братские. Мы планируем тут заключить соглашение с Камчаткой о сохранности и увеличения популяции сибирского сокола», - говорит чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.

Приморье, Хабаровский край, Сахалинская и Амурская области уже лидеры инвестиционной привлекательности. Цель - на сто процентов раскрыть потенциал и остальных восточных территорий - Чукотки, Магадана, Камчатки, Бурятии и Еврейской автономной области. Потому каждый из этих регионов был представлен на форуме во всей красе.

И это лишь малая доля того необъятного потенциала, что вмещает в себя Дальний Восток. Основа его развития - это, конечно, строительство и торговля со странами Азии.

Цистерны с топливом, рефрижераторы с продуктами, контейнеры со стройматериалами - еще три года назад эти грузы везли в страны ЕС, пока Европа сама не сорвала стоп-кран.

Запад планировал загнать Россию в тупик, но вышло наоборот. Наша страна, предугадывая негативные сценарии, сделала ставку на укрепление транспортных артерий, связывающих нас с Китаем и Индией. Теперь из центра России товарные поезда нескончаемым потоком идут на Восток.

Зеленый свет для потока грузовых составов горит круглосуточно. Железнодорожники расширяют и модернизируют Восточный полигон железных дорог. По итогам этого года Транссиб и БАМ пропустят через себя до 180 миллионов тонн груза.

О будущем БАМа, национальных приоритетах и международных контактах президента - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».