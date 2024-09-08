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Ученые обнаружили, что люди стареют волнами

Этот процесс резко ускоряется в возрасте 44 и 60 лет.
Владимир Рубанов 2024-09-08 16:27:56
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Исследователи из Стэнфордского и Сингапурского университетов обнаружили, что человеческий организм стареет не линейно, а волнами. Этот процесс ускоряется в возрасте 44 и 60 лет, говорится в их работе.

Ученые собрали данные 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет и вели за ними наблюдения в течение 1,5-7 лет. Все участники исследований живут в штате Калифорния, США. Исследователи анализировали состав крови, слюны, стула, соскобы с языка и кожи, следили за динамикой более чем 100 тысяч молекул и микробов.

Авторы исследования пишут, что риски возрастных болезней и смертности сильно возрастают в определенные периоды времени. Ученые заметили явные границы, когда в организме происходят резкие изменения. Они приходятся на возраст около 44 лет и 60 лет.

Во время первой волны в, 44 года, начинается процесс перименопаузы или менопаузы - и у женщин, и у мужчин. В это время в организме начинает медленнее перерабатываться алкоголь. Меняется и липидный метаболизм, из-за чего могут более активно откладываться жировые ткани и накапливаться жировые бляшки в сосудах.

В районе 60 лет сильно меняются углеводный обмен веществ, функции почек и работа иммунной системы. Это, в частности, может объяснять, почему именно после 60 люди чаще болеют инфекциями вроде гриппа и COVID-19.

Обе волны старения сопровождаются изменениями кожного покрова и потерей мышечной массы. После второй возрастной отсечки резко возрастают риски развития хронических заболеваний - например, рака и сердечно-сосудистых болезней.

По мнению ученых, людям нужно уделять больше внимания физической активности, режиму питания и избавлению от вредных привычек еще до наступления этого возраста. Это может снизить последствия изменений в организме.

#Наука #здоровье #исследование #обмен веществ #возраст #старение
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