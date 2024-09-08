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Бойцы из зоны СВО приняли участие в перезахоронении красноармейцев

Церемония прошла на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.
2024-09-08 14:59:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в перезахоронение останков воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

«Так нам повезло, что попали на перезахоронение красноармейцев наших. Такой очень мощный духовный заряд для военнослужащих. Ходил, смотрел в их глаза, в их лица, сам между ними стоял. Чувствовалось, что людям очень понравилось», - рассказал заместитель командира подразделения «Шторм» группировки войск «Восток» с позывным «Белый».

Штурмовики прибыли в Ростовскую область из Донецкой Народной Республики, где они выполняют боевые задачи специальной военной операции.

«Надо больше таких мероприятий организовывать. Особенно после боевых выходов. Чтобы люди помнили, что было раньше и ради чего мы сейчас боремся», - сказал заместитель штурмового подразделения «Шторм» группировки войск «Восток» с позывным «Белый».

На «Самбекских высотах» перезахоронили прах 88 красноармейцев. На церемонию пришли родственники погибших бойцов Красной Армии, имена которых удалось установить поисковикам.

«Они стояли в лесу. Началась бомбежка. Его сослуживец выскочил из окопа под дерево, был ранен. Когда закончилась бомбежка, ни окопа, ни папу не нашли», - рассказала о своем отце дочь одного из красноармейцев Вера Трофимовна Ковалева.

Родственникам передали личные вещи отца, которые нашли во время поисковых работ. Среди них - бритва, медальон с запиской, часы. Племянница и дочь преданного земле красноармейца поблагодарили поисковиков за то, что им теперь есть куда приходить и приводить внуков, чтобы рассказать им про погибшего дедушку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Великая Отечественная война #Ростовская область #Перезахоронение #штурмовики #поисковики #красноармейцы #«Самбекские высоты» #СВО
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