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Два ребенка ранены из-за атаки ВСУ под Белгородом

Один мальчик находится в состоянии тяжелой степени тяжести.
Карина Тазетдинова 2024-09-08 13:24:44
© Фото: vvgladkov, Telegram

ВСУ атаковали село Никольское в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадала женщина и два ребенка. Один мальчик находится в тяжелом состоянии с рваной раной и черепно-мозговой травмой.

«С черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети доставлены в больницу, женщина от госпитализации отказалась, ей помогли на месте.

Снаряды ВСУ разрушили два жилых дома. Повредились четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, в некоторых постройках выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Оперативные службы работают на местах.

#в стране и мире #ВСУ #белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков #Никольское
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