Два ребенка ранены из-за атаки ВСУ под Белгородом

ВСУ атаковали село Никольское в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадала женщина и два ребенка. Один мальчик находится в тяжелом состоянии с рваной раной и черепно-мозговой травмой.

«С черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети доставлены в больницу, женщина от госпитализации отказалась, ей помогли на месте.

Снаряды ВСУ разрушили два жилых дома. Повредились четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, в некоторых постройках выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Оперативные службы работают на местах.