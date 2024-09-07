Две серии мощных взрывов прогремели в Киеве. Первая серия прозвучала ночью на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучали взрывы», - говорится в его сообщении.

По данным телеканала, первая серия детонаций раздалась в 03:10 по московскому времени. Позже сообщалось о повторных взрывах, пишет «360».

Кроме этого, взрывы раздались еще в четырех украинских регионах. Это Хмельницкая, Николаевская, Винницкая и Киевская области. Везде объявлена воздушная тревога.

По данным официального ресурса оповещения, в красной зоне этой ночью находились также Житомирская, Ровненская, Сумская, Черкасская области и прочие регионы.