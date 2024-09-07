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Две серии мощных взрывов прогремели в Киеве

Взрывы в украинкой столице прогремели вскоре после объявления воздушной тревоги.
Ян Брацкий 2024-09-07 08:47:43
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

Две серии мощных взрывов прогремели в Киеве. Первая серия прозвучала ночью на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучали взрывы», - говорится в его сообщении.

По данным телеканала, первая серия детонаций раздалась в 03:10 по московскому времени. Позже сообщалось о повторных взрывах, пишет «360».

Кроме этого, взрывы раздались еще в четырех украинских регионах. Это Хмельницкая, Николаевская, Винницкая и Киевская области. Везде объявлена воздушная тревога.

По данным официального ресурса оповещения, в красной зоне этой ночью находились также Житомирская, Ровненская, Сумская, Черкасская области и прочие регионы.

#Украина #Киев #взрывы #воздушная тревога
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