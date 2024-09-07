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Бойцы Северного флота отразили нападение «врага» на военный аэродром

Основным эпизодом учений стал массовый вывод из-под удара условного противника самолетов.
2024-09-07 06:37:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Северный флот провел спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ. Местом проведения маневров стал аэродром Североморск-1.

Основным эпизодом учений стал массовый вывод из-под удара условного противника самолетов. В специальных учениях по видам обеспечения морской авиации ВМФ было задействовано более 20 воздушных судов, в том числе самолеты Су-30СМ, Су-33, Су-24М, МиГ-29К, Ил-28, вертолеты Ка-27 различных модификаций, другая авиационная техника, 58 единиц военной и специальной техники, более 750 человек личного состава.

Бойцы штурмовых подразделений отработали мероприятия по охране аэропорта, противодействию диверсионно-разведывательным группам «врага» с применением стрелкового оружия и беспилотников.

Подразделения аэродромно-технического обеспечения представили действия при возникновении пожара, продемонстрировали работу спасательной команды. Подразделения инженерно-аэродромного обеспечения провели инженерную разведку местности и показали элементы восстановления взлетно-посадочной полосы.

На завершающем этапе были продемонстрированы действия авиационных подразделений по скоростному восстановлению боевой способности авиации после нанесения противником удара.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ВС РФ #Северный флот #североморск #аэродром
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