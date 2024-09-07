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Росавиация сообщила о состоянии черных ящиков рухнувшего на Камчатке Ми-8

В ближайшее время их доставят в Москву для выявления предварительных причин авиакатастрофы.
Ирина Егорова 2024-09-07 04:45:58
© Фото: Bai XueqiXinHua, Global Look Press

Черные ящики потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 найдены, они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам бортовые самописцы доставят в Москву, после анализа которых будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Сейчас на полуострове работают две комиссии — комиссия МАК и комиссия, которая работает совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

Напомним, связь с вертолетом Ми-8 пропала 31 августа, он потерпел крушение почти сразу после вылета с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки машины обнаружили с воздуха. Ми-8 рухнул в 15 километрах западнее аэродрома села Николаевка на высоте 900 метров. На борту вертолета находились 22 человека - 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Предварительными причинами крушения вертолета Ми-8 на Камчатке могли стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. 

#Ми-8 #Камчатка #авиакатастрофа #черный ящик
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