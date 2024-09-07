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В Приморье задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 24 года назад

Задержаны двое бизнесменов из Москвы и Владивостока, которые обвиняются в убийстве мужчины по предварительному сговору в 2000 году.
Ирина Егорова 2024-09-07 03:36:22
© Фото: Bernd WeiÃŸbroddpa, Global Look Press

В Приморском крае следователи задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 24-летней давности.Также удалось установить обстоятельства незаконного лишения свободы еще одного мужчины, сообщается в СУ СК России по Приморскому краю в Telegram.

«По версии следствия, в сентябре 2000 года фигуранты дела похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, для устранения разногласий в вопросах ведения бизнеса. Злоумышленники вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин», - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что второго пострадавшего они взяли в плен, откуда впоследствии ему удалось бежать. Все 24 года мужчина скрывался в другом регионе и следователи установили его местонахождение.

На данный момент одного подозреваемого отправили в СИЗО, второй мужчина будет ожидать суда для избрания ему меры пресечения.

Мужчинам вменяется статья об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

#убийство #приморье #Задержание #СК РФ #тюрьма #мужчины
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