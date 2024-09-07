Т-80БВМ уничтожил опорник и блиндаж ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж российских танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеский опорный пункт препятствовал продвижению российских штурмовых подразделений. Он был уничтожен огнем с закрытой позиции 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Координаты целей танкисты получили от расчетов БПЛА.

Украинские укрепления были разбиты «полупрямой наводкой», при этом корректировка постоянно велась с расчетами БПЛА.

Наводчик танка с позывным Граф рассказал о своей работе.

«Машина модифицированная, прицел лучше, работать проще стало», - отметил военнослужащий.

Таким образом, танкисты обеспечили штурмовикам возможность перейти в наступлению и овладеть опорными пунктами боевиков и выполнить боевые задачи.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.