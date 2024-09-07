МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Т-80БВМ уничтожил опорник и блиндаж ВСУ на Авдеевском направлении

Украинские укрепления были разбиты «полупрямой наводкой», при этом корректировка постоянно велась с расчетами БПЛА.  
2024-09-07 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российских танков Т-80БВМ группировки войск «Центр»  уничтожил украинский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеский опорный пункт препятствовал продвижению российских штурмовых подразделений. Он был уничтожен огнем с закрытой позиции 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Координаты целей танкисты получили от расчетов БПЛА.

Украинские укрепления были разбиты «полупрямой наводкой», при этом корректировка постоянно велась с расчетами БПЛА.  

Наводчик танка с позывным Граф рассказал о своей работе. 

«Машина модифицированная, прицел лучше, работать проще стало», - отметил военнослужащий.

Таким образом, танкисты обеспечили штурмовикам возможность перейти в наступлению и овладеть опорными пунктами боевиков и выполнить боевые задачи.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#танк #спецоперация #штурмовики #Т-80БВ #Авдеевское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 