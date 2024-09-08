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Вооруженные силы России отмечают День танкиста

В воинские части и на СВО поступают модернизированные основные боевые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».
2024-09-08 00:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В воскресенье, 8 сентября, в Вооруженных Силах России отмечается День танкиста. По традиции, профессиональный праздник приходится на второе воскресенье сентября. В этом году от празднуется в 78 раз.

Праздник учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

Первый отечественный танк был создан и вышел на ходовые испытания 31 августа 1920 года на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде. С 1927 года в стране было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Сегодня, в рамках исполнения государственного оборонного заказа, ежегодно осуществляется обновление парка танков. В воинские части поступают модернизированные основные боевые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

«Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов сегодня является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении новых населенных пунктов в ходе специальной военной операции (СВО), а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга», - сообщает Минобороны.

Главной кузницей подготовки танкистов является Казанское высшее танковое командное училище. С учетом опыта СВО практические занятия были скорректированы. Личный состав демонстрирует твердые профессиональные знания и умения, командирские качества, навыки по управлению огнем и экипажами. В ходе СВО 25 выпускникам училища присвоено звание Героя России – среди выпускников вузов Сухопутных войск, это самое большое количество Героев за период проведения спецоперации.

В день танкиста во всех танковых соединениях и воинских частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные военному празднику.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #праздник #День танкиста #танкисты #поздравление
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