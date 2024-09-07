Власти Ирана объявили о планах сменить столицу страны

Руководство Ирана планирует перенести столицу страны к берегам Персидского залива, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, у иранского руководства не остается другого пути, кроме как переместить политические и экономические центры страны к южным границам.

Пезешкиан заявил, что Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у властей нет решения, передает агентство Fars. По его словам, оставлять этот город столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических.

Президент отметил, что привозить ресурсы с юга, производить продукцию в Тегеране и потом снова отправлять ее на экспорт через южные порты невыгодно. Это снижает конкурентоспособность Ирана, отметил Пезешкиан.

После выбора нового столичного центра туда переедут все государственные ведомства, заявил президент. Потом тегеранцам дадут возможность переехать в новую столицу страны. Пезешкиан подчеркнул, что власти должны сделать первый шаг, чтобы люди последовали за ними.