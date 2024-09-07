МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Ирана объявили о планах сменить столицу страны

Президент заявил, что Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у властей нет решения.
Владимир Рубанов 2024-09-07 22:46:05
© Фото: Arne Immanuel BÃ¤nsch dpa, Global Look Press

Руководство Ирана планирует перенести столицу страны к берегам Персидского залива, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, у иранского руководства не остается другого пути, кроме как переместить политические и экономические центры страны к южным границам.

Пезешкиан заявил, что Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у властей нет решения, передает агентство Fars. По его словам, оставлять этот город столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических.

Президент отметил, что привозить ресурсы с юга, производить продукцию в Тегеране и потом снова отправлять ее на экспорт через южные порты невыгодно. Это снижает конкурентоспособность Ирана, отметил Пезешкиан.

После выбора нового столичного центра туда переедут все государственные ведомства, заявил президент. Потом тегеранцам дадут возможность переехать в новую столицу страны. Пезешкиан подчеркнул, что власти должны сделать первый шаг, чтобы люди последовали за ними.

#Экономика #Тегеран #Иран #Персидский залив #Президент #Масуд Пезешкиан #перенос столицы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 