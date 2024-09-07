МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за высказывание о прессе

По мнению главы ассоциации, канцлер избегает каверзных вопросов от СМИ.
Карина Тазетдинова 2024-09-07 23:14:10
© Фото: Markus Scholz/dpa, Global Look Press

Председатель союза журналистов Германии Мика Бойстер заявил, что задача канцлера ФРГ Олафа Шольца заниматься политикой государства, объяснять и отвечать на вопросы СМИ. При этом, по мнению журналиста, он избегает некоторых тем в разговорах с прессой.

«Работа федерального канцлера заключается в том, чтобы проводить политику, объяснять её и отвечать на вопросы журналистов», - сказал Бойстер изданию Tagesspiegel.

Ранее канцлер Германии заявлял, что издания чаще сообщают о чьем-нибудь нелепом поведении, а не о важных решениях. Он подчеркнул, что работу им надо уделять существенным вещам.

Представитель союза журналистов ФРГ, комментируя это высказывание, отметил, что со стороны Шольца недостойно перекладывать эту ответственность на СМИ. По его словам, критика Шольца в адрес изданий не повысит его рейтинг.

#Германия #СМИ #Олаф Шольц #Союз журналистов Германии #Мика Бойстер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 