Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за высказывание о прессе

Председатель союза журналистов Германии Мика Бойстер заявил, что задача канцлера ФРГ Олафа Шольца заниматься политикой государства, объяснять и отвечать на вопросы СМИ. При этом, по мнению журналиста, он избегает некоторых тем в разговорах с прессой.

«Работа федерального канцлера заключается в том, чтобы проводить политику, объяснять её и отвечать на вопросы журналистов», - сказал Бойстер изданию Tagesspiegel.

Ранее канцлер Германии заявлял, что издания чаще сообщают о чьем-нибудь нелепом поведении, а не о важных решениях. Он подчеркнул, что работу им надо уделять существенным вещам.

Представитель союза журналистов ФРГ, комментируя это высказывание, отметил, что со стороны Шольца недостойно перекладывать эту ответственность на СМИ. По его словам, критика Шольца в адрес изданий не повысит его рейтинг.