Комдив ЦВО вручил медали танкистам в зоне спецоперации

Отличившиеся в ходе выполнения боевых задач танкисты были награждены накануне их профессионального праздника в тыловом районе зоны СВО.

Командир танковой дивизии Центрального военного округа гвардии полковник Александр Нилов вручил грамоту Верховного Главнокомандующего ВС РФ командиру танкового полка ЦВО.

Танкисты получили медали «За отвагу» и «За храбрость» - за проявленное мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач на передовой.

«Выполняли задачу по уничтожению живой силы, техники и укреплений противника. При работе с закрытых огневых позиций неоднократно по нам применялось огневое воздействие со стороны противника - артиллерией, FPV-дронами. Вне зависимости от этого отработали, все выявленные цели были уничтожены», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Миасс».

После награждения военнослужащих поздравила с Днем танкиста заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура. Она выступила перед бойцами вместе с фронтовой бригадой ансамбля песни и пляски ЦВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.