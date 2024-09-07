Танкисты рассказали, как спасли машину после 15 прилетов из миномета

Члены экипажа Т-72Б3 накануне профессионального праздника рассказали о своей боевой работе в зоне специальной военной операции. На участке границ Запорожской области и ДНР на линии боевого соприкосновения работают танкисты группировки войск «Восток» из Бурятии.

Они работают в основном с закрытых боевых позиций, а также тралят проходы и при поддержке штурмов выезжают на прямую наводку - ведут огонь с расстояния в 1-2 километра до противника.

Экипаж тщательно маскирует боевую машину. Тем не менее, танк уже пережил несколько попаданий, рассказал командир экипажа Т-72Б3 с позывным «Хату».

«Прилетали в эту часть танка, в эту часть… Мы здесь уже все переварили, переделали. Но такие, как видите, осколки и повреждения все равно остались. Их никуда не денешь», - рассказал «Хату».

По соседству, в районе Времевского выступа, работают танкисты объединения группировки войск «Восток» из Приморья. По одному из танков было 15 прилетов из 120-миллиметрового миномета, рассказал командир танковой роты с позывным «Бизон». Машина выжила, а сам экипаж успел сделать 17 выстрелов по выявленным целям.

Танки Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» действуют в районе Угледара. Одна из машин вернулась с задания после попадания.

«Первый прилет был по мангалу, его сразу разнесло. Мы продолжали ехать, потому что нужно было дальше выполнять задачу, нельзя было уезжать. Потом пришел второй прилет... Боевую задачу выполнили», - рассказал командир танка с позывным «Кислый».

Руководит боевой работой танкистов-морпехов начальник штаба танкового подразделения, Герой России Руслан Курбанов. Он рассказал, что перед выполнением задачи беседует с каждым экипажем и проговаривает - где находятся противотанковые средства противника, в каком направлении поставить дымовые завесы и другие нюансы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.