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Артиллеристы разгромили лесные укрытия ВСУ в Курской области

Разведка обнаружила боевиков и замаскированную военную технику с воздуха.
2024-09-07 18:26:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по боевой технике и живой силе ВСУ, которая укрывалась в лесном массиве в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы расчетов показало Минобороны России.

Наши военнослужащие обнаружили замаскированных в лесу вместе с техникой боевиков средствами воздушной разведки.

Когда цели удалось подтвердить, бойцы открыли по ним огонь из ствольной и реактивной артиллерии.

Места временного размещения личного состава и техники противника были уничтожены. Это подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Минобороны России #артиллерия #Украина #Курская область #ВСУ #Группировка войск Север
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