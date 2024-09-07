Артиллеристы разгромили лесные укрытия ВСУ в Курской области

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по боевой технике и живой силе ВСУ, которая укрывалась в лесном массиве в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы расчетов показало Минобороны России.

Наши военнослужащие обнаружили замаскированных в лесу вместе с техникой боевиков средствами воздушной разведки.

Когда цели удалось подтвердить, бойцы открыли по ним огонь из ствольной и реактивной артиллерии.

Места временного размещения личного состава и техники противника были уничтожены. Это подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.