Ведущий технический вуз страны преобразился к Дню рождения Москвы

Москве исполняется 877 лет. Город стал центром науки, искусства, культуры и политики. Для жителей и гостей в честь праздника подготовили множество мероприятий - концерты, кинопоказы и фестивали.

В самом сердце Центрального кластера знаменитой Бауманки растет Древо знаний - тринадцатиметровый дуб. Завершение строительства кластера стало одним из финальных этапов по созданию целого научного квартала в центре Москвы. Решение о строительстве большого научно-исследовательского кластера на базе Бауманки приняли в 2020 году. С тех пор шла поэтапная реконструкция двух исторических зданий университета, построено 14 новых. Всего за четыре года один из старейших технических вузов страны приобрел ультрасовременный вид.

Пять учебных корпусов, фасады которых превратились в формулы. Их объединяет парящий купол диаметром 78 метров и весом более 120 тонн. Внутри каждого из этих научных домов - уникальные лаборатории. Этот корпус называют «зеленым». Здесь изучают технологии защиты природы. Внутри лаборатории «Экосфера». Там уже в октябре вырастут ивы, клены и дубы. Сейчас здесь готовятся к монтажу первой в мире установки по выращиванию деревьев без грунта в закрытой среде.

«Это называется установка "Плантатор". Большущая гидропон-установка для выращивания крупномерных растений. Она будет первой в мире для выращивания деревьев высотой до восьми метров. Будет содержать систему гидропон-ирригации, то есть когда растения выращиваются без грунта. Здесь будет система, позволяющая выращивать то, что еще никто не умеет выращивать», - пообещал руководитель лаборатории «Экосфера» МГТУ имени Баумана Михаил Киселев.

Не только быть самыми первыми, но и обеспечить научную и технологическую независимость нашей страны. Решать эти задачи в новых условиях становится проще. В Бауманке быстро переходят от теории к практике. Уже со второго-третьего курса студенты занимаются научной работой, основанной на реальных задачах от настоящих заказчиков. Большим творческим пространством для пытливых умов стал Квантум-парк. Здесь управляют светом. Создают и испытывают фотонные чипы, которые станут основой для процессоров.

«Все наши элементы, которые мы делаем, сверхмалого размера. Они доходят до десятков нанометров. Нам нужно эти устройства защитить от пыли, которая на них попадает», - сказал руководитель лаборатории интегральной фотоники Александр Багурин.

Здесь не коридоры, а аллеи, которые ведут в 26 уникальных междисциплинарных лабораторий. В одной из них молодые ученые работают над улучшением оптических характеристик различных материалов и созданием лазеров. Например, для хирургии. Нынешним студентам помогают выпускники, а теперь научные сотрудники университета.

«Бауманка за 11 лет моего с ней знакомства явно стала лучше, чем была», - признался младший научный сотрудник МГТУ имени Баумана Андрей Бушунов.

Создание в центре Москвы научного квартала изменило не только жизнь студентов и преподавателей Бауманки, но и всех горожан. Благоустроенные территории кластеров общедоступны для прогулок и отдыха.

В день города - еще один подарок. Москва открывает абсолютно новую изумрудную ветку метро. Одна из станций на ней как раз - «Университет Дружбы народов». На пути в подземку пассажиров будет сопровождать два ярких панно - у эскалаторов и в переходе.

«Здесь мы предусмотрели художественную композицию, которая олицетворяет крупные мегаполисы мира. Это символ единения, символ дружбы, символ дружбы континентов. И мы видим на этой стене изображения этих городов», - отметил генеральный директор проектного института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Новая, 16-я по счету радиальная ветка метро сейчас объединяет четыре станции: «Тютчевскую» - «Генерала Тюленева» - «РУДН» и «Новаторскую». У каждой станции свой уникальный дизайн. Ожидая поезд на «Тютчевской» можно почитать строки из произведений поэта. Спускаясь на «Генерала Тюленева» - изучить панно с изображением генерала армии и Героя Советского Союза. Все эти станции находятся на глубине от 20 до 25 метров. При их строительстве подняли более одного миллиона тонн грунта. Использовали особую технологию укладки путей, снижающую вибрации.

«Когда идет поезд, он передает нагрузку по стыкам на основную конструкцию и дальше на землю, и там чувствуется вибрация. Эти шпалы позволяют погасить вибрацию и сделать путь более мягким в эксплуатации - он меньше изнашивается. И для пассажира он становится менее шумным», - объяснил главный инженер компании «Мосинжпроект» Александр Мягков.

В перспективе «Троицкая» ветка станет одной из самых протяженных в столице - больше 43-х километров. Пройдет от станции «ЗИЛ» и через Коммунарку дойдет до Новой Москвы к Троицку, связав 17 станций.

Уже сейчас прогнозируют: кататься по новой ветке будет около 300 тысяч пассажиров в день. И жители смогут добираться до центра столицы, как минимум на полчаса быстрее.