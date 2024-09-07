Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска освободили Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны о ходе специальной военной операции.

Кроме того, ВС РФ поразили вражеские цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница».

Также в военном ведомстве сообщили о поражении складов иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узла спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и инфраструктуры военного аэродрома.

По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, 31 098 беспилотников, 578 ЗРК, 17 953 танка и других боевых бронемашин, 1 447 РСЗО, 14 226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 766 единиц военной автоспецтехники.



Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.