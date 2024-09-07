Археологи нашли меч Рамзеса II на севере Египта

Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II во время раскопок в северной провинции Эль-Бухейра. О находке артефакта сообщили в министерстве туризма и древностей страны.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - сообщила пресс-служба министерства.

Вместе с тем, ученые нашли другое оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты и ритуальные предметы.

В древности в провинции находился один из пунктов дислокации египетской армии. Самые интересные находки подняли из земли в районе бывших военных казарм. Теперь работы там будут продолжены, пообещали ученые.

Рамзес II был одним из величайших деятелей Древнего Египта. Более чем за 60 лет его правления страна значительно приросла территориями.