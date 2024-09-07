МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Археологи нашли меч Рамзеса II на севере Египта

Помимо меча ученые нашли личные вещи солдат, ритуальные предметы, а также блоки известняка с перечисленными титулами фараона.
Ян Брацкий 2024-09-07 11:48:38
© Фото: Kenneth GarrettDanita Delimont Global Look Press

Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II во время раскопок в северной провинции Эль-Бухейра. О находке артефакта сообщили в министерстве туризма и древностей страны.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - сообщила пресс-служба министерства.

Вместе с тем, ученые нашли другое оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты и ритуальные предметы.

В древности в провинции находился один из пунктов дислокации египетской армии. Самые интересные находки подняли из земли в районе бывших военных казарм. Теперь работы там будут продолжены, пообещали ученые.

Рамзес II был одним из величайших деятелей Древнего Египта. Более чем за 60 лет его правления страна значительно приросла территориями.

#Наука #Египет #фараон #археологи #рамзес II #Меч
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 