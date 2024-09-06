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МО РФ показало момент уничтожения САУ Caesar французского производства

Расчет САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в пяти километрах к югу от Селидово.
2024-09-06 08:18:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор ударного дрона уничтожил украинскую артиллерийскую установку Caesar. Кадры с камеры другого беспилотника опубликовало Министерство обороны России.

Как отметили в ведомстве, вражеский расчет разворачивал орудие и уже готовился открыть огонь в районе Цукурино в пяти километрах к югу от Селидово в ДНР.

Позиции боевиков киевского режима удалось поразить прямым попаданием. На месте уничтоженной техники и личного состава ВСУ вспыхнул мощный пожар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #артустановка #уничтожение #CAESAR
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