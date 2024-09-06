МО РФ показало момент уничтожения САУ Caesar французского производства

Оператор ударного дрона уничтожил украинскую артиллерийскую установку Caesar. Кадры с камеры другого беспилотника опубликовало Министерство обороны России.

Как отметили в ведомстве, вражеский расчет разворачивал орудие и уже готовился открыть огонь в районе Цукурино в пяти километрах к югу от Селидово в ДНР.

Позиции боевиков киевского режима удалось поразить прямым попаданием. На месте уничтоженной техники и личного состава ВСУ вспыхнул мощный пожар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.