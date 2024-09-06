МО РФ показало момент уничтожения САУ Caesar французского производства

Оператор ударного дрона уничтожил украинскую артиллерийскую установку Caesar. Кадры с камеры другого беспилотника опубликовало Министерство обороны России.
Как отметили в ведомстве, вражеский расчет разворачивал орудие и уже готовился открыть огонь в районе Цукурино в пяти километрах к югу от Селидово в ДНР.
Позиции боевиков киевского режима удалось поразить прямым попаданием. На месте уничтоженной техники и личного состава ВСУ вспыхнул мощный пожар.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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