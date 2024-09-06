Более 400 ивановских десантников совершили первый прыжок с парашютом

Более 400 десантников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ совершили свой первый прыжок с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10. Об этом сообщает Минобороны России.

Большая часть - 350 человек - это военнослужащие по призыву, еще 50 офицеров и прапорщиков являются выпускниками военных училищ 2024 года.

«Военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки, материальная часть парашютных систем отработала штатно», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

До прибытия в соединение они не имели парашютной подготовки.

«Занимались долго, инструктора замечательные, все досконально показывали. Все прыгнули, у всех был боевой дух», - поделился впечатлениями военнослужащий ВДВ, гвардии рядовой Максим Пешков.

После прыжка каждому был вручен голубой берет и значок, как символ принадлежности к ВДВ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.