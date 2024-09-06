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Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома

Умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона заменила Эмили Армстронг.
Ирина Егорова 2024-09-06 03:40:54
© Фото: Dave Bedrosianimago stock&people, Global Look Press

Американская рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и представила фанатам новый состав. Умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона заменила Эмили Армстронг, также в группе теперь играет новый барабанщик Колина Бриттейна. Изменения анонсировал один из основателей группы, вокалист и гитарист Майк Шинода во время прямого эфира на YouTube-канале.

Коллектив исполнил новую песню The Emptiness Machine и заявил о выходе нового альбома From Zero 15 ноября.

Напомним, что бывший вокалист Честер Беннингтон покончил с собой в возрасте 41 года. Официальной причиной стала депрессия музыканта. С участием певца Linkin Park выпустила семь музыкальных альбомов. Также Беннингтон успел сняться в четырех голливудских фильмах. 

#музыка #сцена #группа #рок #альбом #linkin park #вокалистка
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