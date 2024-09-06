МЭР повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,8% до 3,9%

Реальный темп роста ВВП России в 2024 году составит порядка 3,9% вместо ожидавшихся ранее 2,8%. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

Уточненный макропрогноз на 2025-2027 годы был внесен в правительство. В МЭР оценивают темпы роста экономики в этом году более оптимистично, чем это было в апреле, отметил представитель министерства.

Кроме того, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3%. В апрельской версии прогноза этот показатель составлял 5,1%.

По данным Росстата, инфляция в России с начала года к началу сентября составила 5,17%.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил, что в первом полугодии 2024 года рост ВВП составил 4,6%.