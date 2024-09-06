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Путин обсудил с Совбезом тему контроля воздушного пространства России

Президент отметил, что по этой теме на совещании запланирован один докладчик.
Владимир Рубанов 2024-09-06 17:56:54
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России контроль воздушного пространства над территорией страны. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», - сказал глава государства.

Путин отметил, что по этой теме на совещании запланирован один докладчик. При этом президент пригласил к обсуждению проекта решения руководителей всех заинтересованных ведомств.

#Владимир Путин #Воздушное пространство #Совещание #ново-огарево #совет безопасности рф
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