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Спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу в Красноярске

Сотрудники СОБР сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Карина Тазетдинова 2024-09-06 17:33:22
© Фото: RosgvardOfficial, Telegram

Спецназ задержал 31-летнего жителя города Красноярск, который вел огонь по улице, находясь внутри жилого дома.

«Сотрудники СОБР Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, открывшего стрельбу с балкона на улице Аэровокзальной, 7», - следует из сообщения Росгвардии.

Мужчина стрелял по припаркованным машинам из окон и с балкона квартиры. Известно, что никто из людей не пострадал.

Как сообщает Росгвардия, сотрудники правопорядка тогда оцепили территорию жилого дома. На данный момент оцепление снято. На месте также работала полиция и Росгвардия.

#стрельба #росгвардия #красноярск #собр
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