Спецназ задержал мужчину, открывшего стрельбу в Красноярске

Спецназ задержал 31-летнего жителя города Красноярск, который вел огонь по улице, находясь внутри жилого дома.

«Сотрудники СОБР Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, открывшего стрельбу с балкона на улице Аэровокзальной, 7», - следует из сообщения Росгвардии.

Мужчина стрелял по припаркованным машинам из окон и с балкона квартиры. Известно, что никто из людей не пострадал.

Как сообщает Росгвардия, сотрудники правопорядка тогда оцепили территорию жилого дома. На данный момент оцепление снято. На месте также работала полиция и Росгвардия.