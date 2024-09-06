На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

В городе Седлец на западе Польши обнаружили около 50 радиоактивных источников отходов. Об этом сообщила RMF FM.

«В населенном пункте Седлец были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности... около 50 радиоактивных источников», - передает RT со ссылкой на радиостанцию.

Известно, что на месте работают спасательные бригады, также выехали экологические и химические аварийно-спасательной службы. Они будут собирать и изучать образцы отходов.



Пресс-секретарь воеводского штаба Государственной противопожарной службы в Познани Марчин Халаш подчеркнул, что радиоактивные элементы были найдены в частном жилом доме и гараже.



Счетчики спецслужб показывают радиоактивность материалов, но она находится на уровне, не угрожающем здоровью и жизни. По словам главы противопожарной службы, нет необходимости эвакуировать жителей ближайших районов.