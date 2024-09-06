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На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже.
Карина Тазетдинова 2024-09-06 16:20:27
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В городе Седлец на западе Польши обнаружили около 50 радиоактивных источников отходов. Об этом сообщила RMF FM.

«В населенном пункте Седлец были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности... около 50 радиоактивных источников», - передает RT со ссылкой на радиостанцию.

Известно, что на месте работают спасательные бригады, также выехали экологические и химические аварийно-спасательной службы. Они будут собирать и изучать образцы отходов.

Пресс-секретарь воеводского штаба Государственной противопожарной службы в Познани Марчин Халаш подчеркнул, что радиоактивные элементы были найдены в частном жилом доме и гараже.

Счетчики спецслужб показывают радиоактивность материалов, но она находится на уровне, не угрожающем здоровью и жизни. По словам главы противопожарной службы, нет необходимости эвакуировать жителей ближайших районов.

#в стране и мире #Польша #экология #биология #радиоактивные отходы #Седлец
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