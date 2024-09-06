МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбиту МКС подняли почти на 2,5 км перед прибытием «Союза МС-26»

В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.
Ирина Егорова 2024-09-06 01:47:14
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Globallookpress

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,48 км для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-26» и приземления «Союза МС-25». Об этом сообщили в Роскосмосе. Таким образом, высота орбиты станции составила 420,69 км над поверхностью Земли.

«Сегодня в 22.45 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 781,98 секунд, выдав импульс величиной 1,42 м/с.»», - говорится в сообщении компании.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечается на 11 сентября. В состав основного экипажа «Союза МС» включены космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. Корабль В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.

Корабль «Союз МС-25» с предыдущей миссией в составе космонавтов Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсоном ожидается вернется на Землю 23 сентября. Экипаж проработал на МКС год.

#космос #роскосмос #мкс #экипаж #орбита #Союз МС-26
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 