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Любимова заявила, что российскую культуру нельзя отменить

Юбилейный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге планируют посетить представители более 70 стран.
Ян Брацкий 2024-09-05 08:20:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская культура устояла перед лицом санкций и ограничений и продолжает активно развиваться. Об этом «Звезде» рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова.

На полях Восточного экономического форума она анонсировала крупнейшее международное мероприятие в области культуры, которое состоится в Санкт-Петербурге.

«Сейчас закончится ВЭФ, и совсем скоро стартует X юбилейный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. На следующей неделе мы встречаем наших гостей. В прошлом году было больше 70 стран, в этом году их будет еще больше», - пообещала Любимова.

Особые ожидания от встречи в рамках форума с коллегами из стран БРИКС, призналась Любимова. В последний день работы площадки состоится совещание с министрами культуры стран СНГ.

Уже сейчас на форум зарегистрировались многие представители культуры из стран коллективного Запада. Своим участием они демонстрируют то, что никакой культуры отмены не существует, заверила Любимова.

#Санкт-Петербург #форум #культура #наш эксклюзив #ВЭФ #любимова
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