Северный флот провел в Баренцевом море учения по видам обеспечения ВМФ

Комплекс специальных учений по видам обеспечения ВМФ провели на Северном флоте в акватории Баренцева моря. В морском эпизоде участвовали 20 кораблей и 6 летательных аппаратов.

Кульминацией морской части учений стало обнаружение самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27М подводной лодки противника, по которой отработали реактивными глубинными бомбами и торпедами. Учения продлятся еще в течение нескольких дней.

Также были продемонстрированы элементы противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам «противника».

На выходе из Кольского залива корабли соединения охраны водного района флотилии отработали противоминное обеспечение совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота радиогеодезического комплекса «Крабик-БМ».

К практике привлекались большие гидрографические катера «Николай Тимошенко» и «Леонид Сенчура».

Были продемонстрированы поисково-спасательные действия, оказание помощи экипажу судна, терпящего бедствие на море, а также экипажу подводной лодки, которая легла на грунт.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.