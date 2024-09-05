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Северный флот провел в Баренцевом море учения по видам обеспечения ВМФ

Кульминацией морской части учений стало обнаружение и отработка бомбами и торпедами по подводной лодке «противника» с самолета Ил-38 и вертолета Ка-27М.
2024-09-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Комплекс специальных учений по видам обеспечения ВМФ провели на Северном флоте в акватории Баренцева моря. В морском эпизоде участвовали 20 кораблей и 6 летательных аппаратов.

Кульминацией морской части учений стало обнаружение самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27М подводной лодки противника, по которой отработали реактивными глубинными бомбами и торпедами. Учения продлятся еще в течение нескольких дней.

Также были продемонстрированы элементы противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам «противника».

На выходе из Кольского залива корабли соединения охраны водного района флотилии отработали противоминное обеспечение совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота радиогеодезического комплекса «Крабик-БМ».

К практике привлекались большие гидрографические катера «Николай Тимошенко» и «Леонид Сенчура».

Были продемонстрированы поисково-спасательные действия, оказание помощи экипажу судна, терпящего бедствие на море, а также экипажу подводной лодки, которая легла на грунт.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #учения #Баренцево море #северное море #ка-27м #Ил-38Н
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