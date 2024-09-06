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Мурашко посетил медицинский университет и больницу в Курской области

Министр здравоохранения подчеркнул, что специалистов, оборудования и машин скорой в регионе достаточно.
Анастасия Авсюк Карина Тазетдинова 2024-09-06 01:21:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Минздрава Михаил Мурашко посетил Курскую область. В ходе визита он убедился в безупречной работе медиков, пообщался с пациентами из эвакуированных сел и студентами медицинских университетов.

«Мы с вами оказываем серьезную врачебную помощь пациентам которые получили ранения в зоне СВО», - заявил Мурашко на встрече со студентами.

Студент также задали вопросы об открытии военной кафедры в университете и ускоренное обучение медсестер для возможности работать в зоне боевых действий.

Некоторые студенты даже меняют профили подготовки профессий, чтобы приносить пользу, в частности, на передовой. Одна из студенток, Мадина Бабаева, задумалась о переходе с факультета гинекологии на полевую хирургию после сложной операции, во время которой бойцу доставали осколок из головы.

На данный момент студенты старших курсов медицинского ВУЗа работают волонтерами и получают опыт в военном госпитале.

Мурашко также посетил новую поликлинику в городе, особенность которой в том, что почти все оборудование российского производства. Врачи и пациенты утверждают, что в клинике оказывают всестороннюю медпомощь.

ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о проделанной работе. Он сообщил, что с регионом постоянно находится на связи около 400 врачей из разных частей РФ.

«Помогают жителям Курска и области, без преувеличения, вся Россия»‎‎, - резюмировал глава региона.

Смирнов сообщил, что врачи проводят телемедицинские консультации, на месте также работает Центр медицины катастроф.

#в стране и мире #студенты #Курская область #алексей смирнов #минздрав #больница #мурашко
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