Контрактников начали обучать обращению с БПЛА в пунктах отбора

Боевой инструктаж в пункте отбора на военную службу в подмосковной Балашихе - дело обыденное. Эти парни в гражданской одежде уже подписали контракт с министерством обороны. Сегодня-завтра они убывают в свои части на обучение, а пока время зря не тратят.

Инструкторы пункта отбора ежедневно проводят ознакомительные занятия. Сейчас у одной из групп проходит отработка штурма. Здесь новоиспеченные контрактники начинают знакомство с той работой, которую они выбрали.

Штурм вражеской огневой минометной точки. В том числе и такие занятия в пункте комплектования проводят с будущими контрактниками. Все вроде по настоящему, оружие пока охолощенное, они еще в гражданской одежде, может даже как-то неуклюже себя ведут, но для первого раза пойдет. В будущем у них такие занятия будут проводиться каждый день уже в полку резерва.

У каждого из решивших подписать контракт своя мотивация. У Петра остаются две дочери. Но за семью он спокоен, ведь для нее предусмотрен целый ряд социальных и налоговых льгот. Значит, можно спокойно пойти защищать своих родных: тетю, братьев и племянников в Белгородской области.

«Братишка присылает фотографию: детей пришел из садика забирать, а в садик «Точка-У» ударила. Два этажа прошибла и не разорвалась. И это ты не по телевизору видишь, а это тебе брат присылает. Ну не смог я больше лежать на диване, смотреть на это, читать», - рассказывает Петр Сулименко, кандидат на прохождение военной службы по контракту.

В пункте отбора каждый кандидат проходит медкомиссию и психологическое тестирование. Оформление документов занимает максимум один день. От постановки на воинский учет, кому необходимо, до получения зарплатного счета в банке проходит не более двух-трех часов. Это при том, что очередь желающих поступить на службу стоит на улице.

«В виду последних событий вы сами видите, что поток идет. Люди заинтересованы в поступлении на военную службу, и я считаю, что в последнее время этот поток значительно увеличился», - говорит начальник пункта отбора военнослужащих по контракту в Балашихе Сергей Индрисов.

Для тех, кто решил подписать контракт, предусмотрена система социальных гарантий и солидное денежное довольствие. Минимальная зарплата - 210 тысяч рублей. Премии, например, за госнаграду - до 1 миллиона рублей, за день активных боевых действий - до 12 тысяч. И, конечно, единовременные выплаты при поступлении на службу. Но приходят сюда, конечно, не за деньгами.

«Постучались в нашу дверь. Вот. Прямо и коротко. Не в деньгах счастье. А в Отечестве нашем, чтобы мои дети были свободны», - говорит кандидат на прохождение военной службы по контракту Виктор Чумичев.

Поэтому те, кто прошел отбор, и работают с самоотдачей практически с момента подписания контракта, еще не отправившись в часть. Уже с утра на полянке слышен лязг автоматов. Здесь идет сборка-разборка оружия. В бою ошибок не будет.

Ознакомительное занятие по медицине - это основа основ. Современный контрактник - зрелый человек в возрасте от 25 до 35 лет. И нынешний театр военных действий - не тот, что был десятью годами ранее. Но и служба рекрутинга в министерстве обороны уже не та, что была два года назад.

Система комплектования в Вооруженных силах уже претерпела значительные изменения. Кандидатов в пунктах отбора не просто оформляют. С ними проводят занятия по оружейной подготовке, минно-взрывному делу, по медицинской подготовке, и отдельно - для специалистов одной из самых востребованных специальностей - операторов БПЛА. Занятия проходят не только на улице, но и в оборудованных классах.

Будущие операторы за партами получают самые первичные знания. Но здесь их уже знакомят с передовыми технологиями, которые используют наши дроноводы на линии огня: как использовать «ночники», тепловизоры и вычислять врага в сложных условиях. В другом классе всем, кто прошел отбор, инструкторы рассказывают, с чем бойцы могут столкнуться на земле. Детально разбирают каждую мину, ловушку-растяжку и учат, как быть внимательными, чтобы зря не рисковать своей жизнью и вернуться к своим семьям живыми, целыми и с победой.