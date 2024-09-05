Силовики СНГ отработали в Узбекистане пресечение массовых беспорядков

В Узбекистане прошли второй и третий этапы совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ «Восток-Антитеррор - 2024». Силовую фазу учений провели Служба государственной безопасности этой страны при поддержке Антитеррористического центра стран СНГ.

В мероприятиях участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

Силовики отрабатывали в числе прочего нейтрализацию условных террористов, захвативших здание гостиницы, и мероприятия по пресечению массовых беспорядков.

В этот раз в сценарий учения «Восток-Антитеррор» ввели новые элементы, включающие выявление и пресечение трансграничного перемещения боевиков-террористов.

Это 20-е учение под эгидой Антитеррористического центра государств - участников СНГ.