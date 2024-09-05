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В центре Вишневского откроют новый корпус инновационных технологий

Врачи за последние два года вернули в строй больше 300 пациентов с пулевыми и осколочными ранениями сердца.
Екатерина Булучевская 2024-09-05 19:16:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Врачи за последние два года прооперировали более 300 пациентов с пулевыми и осколочными ранениями сердца. Об этом рассказал начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

По его словам, все эти пациенты вернулись в строй. Военные хирурги ставят на ноги тех, чьи записи в медкарте кажутся несовместимыми с жизнью - сепсис, ожоги, осколочные ранения.

«То есть, созидание идет параллельно с теми повреждающими факторами, которые наши противники используют против наших солдат», - рассказал Александр Есипов.

В октябре центр Вишневского откроет еще один корпус инновационных технологий. Там пациенты смогут пройти полное обследование за один день.

Малоинвазивные - то есть полностью бескровные вмешательства - давно стали обыденностью. В ходе научных конференций хирурги уже говорят о другом суперсовременном методе - радиочастотном лечении. Патологические образования в тканях «прижигают» лучом.

«Сегодня наступает эра неинвазивной диагностики, неинвазивного лечения - без всяких разрезов. Без проколов, без прикосновений к телу человека. Только анализ крови берем, естественно, - и все. Это происходит как при радиотерапии опухоли мозга», - рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского Амиран Ревишвили.

Ежегодно в центре Вишневского проводят до 8,5 тысячи высокотехнологичных операций.

#Медицина #врачи #ранения #НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского #НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского #неинвазивные операции
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