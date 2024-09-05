Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелили

«Российского кита-шпиона» по имени Хвальдимир, которого пару дней назад нашли мертвым в Норвегии, могли убить. Об этом свидетельствуют пули от огнестрельного оружия. Сейчас зоозащитники продолжают расследование, но предварительные результаты вскрытия говорят о криминальном характере кончины животного.

«Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные планы травм Хвальдимира. Их оценки убедительно свидетельствуют о том, что смерть кита стала результатом преступного деяния, что требует немедленного вмешательства полиции», - передает The Guardian.

Норвежские организации по защите животных NOAH и One Whale подали заявление в полицию с требованием завести уголовное дело.

Хвалдимир умер в возрасте от 15 до 20 лет, это мало для белухи, они живут от 40 до 60 лет. Впервые его обнаружили в 2019 году, норвежские рыбаки увидели на нем искусственную обвязку с креплением для экшн-камеры и надписью на английском языке «Оборудование Санкт-Петербург».

Так появилась версия, что белуха «сбежала из России», так как привык к людям.

Норвежские чиновники заявили, что Хвалдимир, возможно, сбежал из загона и, возможно, был обучен российскими военно-морскими силами, поскольку привык к людям.