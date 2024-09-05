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Чекунков заявил о важном сигнале Путина жителям Дальнего Востока

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что жители регионов будут иметь лучшие условия по приобретению жилья.
Ян Брацкий 2024-09-05 13:06:25
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сохранив ставку по дальневосточной ипотеке на уровне 2%, президент Владимир Путин послал мощный сигнал жителям Арктики и Дальнего Востока. Об этом «Звезде» в кулуарах ВЭФ заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Северяне и дальневосточники могут выдохнуть. Они могут заниматься развитием карьеры и семей, зная, что они будут иметь лучшие условия по приобретению жилья», - сказал министр.

С его слов, точка в этом вопросе поставлена до конца десятилетия и теперь возможность приобретения доступного и качественного жилья станет приоритетом региональных властей.

Ранее Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на бойцов, выполняющих свой долг в зоне спецоперации. Программа также распространяется на членов семей погибших военнослужащих.

#арктика #Дальний Восток #ипотека #наш эксклюзив #жилье #чекунков
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