Чекунков заявил о важном сигнале Путина жителям Дальнего Востока

Сохранив ставку по дальневосточной ипотеке на уровне 2%, президент Владимир Путин послал мощный сигнал жителям Арктики и Дальнего Востока. Об этом «Звезде» в кулуарах ВЭФ заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Северяне и дальневосточники могут выдохнуть. Они могут заниматься развитием карьеры и семей, зная, что они будут иметь лучшие условия по приобретению жилья», - сказал министр.

С его слов, точка в этом вопросе поставлена до конца десятилетия и теперь возможность приобретения доступного и качественного жилья станет приоритетом региональных властей.

Ранее Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на бойцов, выполняющих свой долг в зоне спецоперации. Программа также распространяется на членов семей погибших военнослужащих.