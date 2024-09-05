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Собянин открыл станцию «Потапово» Сокольнической линии

«Потапово» стала первой отапливаемой станцией среди наземных в Московском метрополитене.
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 13:11:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Потапово» Сокольнической красной линии столичного метро, это первая наземная отапливаемая станция.

«Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки - это 150 тысяч жителей уже - и значительную часть жителей Бутово, разгрузит Бутовскую ветку метро. Станция готова, она оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая, с художественным оформлением», - сказал Собянин.

Глава города поблагодарил строителей, которые работали над возведением станции, а также поздравил москвичей и гостей столицы с приближающимся Днем города и назвал станцию «замечательным подарком» к этому событию.

Название станции выбирали сами горожане с помощью платформы «Активный гражданин». Сокольническая ветка - старейшая линия Московского метрополитена - увеличилась более чем в полтора раза за последние 10 лет, добавил мэр Москвы. Первые пассажиры уже успели оценить комфорт и внешний вид новой станции.

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #сокольническая линия #Московский метрополитен #новая станция
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