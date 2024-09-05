Собянин открыл станцию «Потапово» Сокольнической линии

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Потапово» Сокольнической красной линии столичного метро, это первая наземная отапливаемая станция.

«Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки - это 150 тысяч жителей уже - и значительную часть жителей Бутово, разгрузит Бутовскую ветку метро. Станция готова, она оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая, с художественным оформлением», - сказал Собянин.

Глава города поблагодарил строителей, которые работали над возведением станции, а также поздравил москвичей и гостей столицы с приближающимся Днем города и назвал станцию «замечательным подарком» к этому событию.

Название станции выбирали сами горожане с помощью платформы «Активный гражданин». Сокольническая ветка - старейшая линия Московского метрополитена - увеличилась более чем в полтора раза за последние 10 лет, добавил мэр Москвы. Первые пассажиры уже успели оценить комфорт и внешний вид новой станции.