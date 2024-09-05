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В Москве в посылках из Таиланда обнаружили тысячи живых муравьев

Насекомых нашли во время сканирования коробок с детскими игрушками и печеньем, запечатали в пробирки и отправили обратно.
Ирина Егорова 2024-09-05 01:03:02
© Фото: customs_rf, Telegram

Московская таможня обнаружила в посылках с детскими товарами из Таиланда тысячи живых муравьев. Насекомых нашли при сканировании коробок. В посылках вместе с муравьями находились детские игрушки и печенье, сообщает «360» со ссылкой на ФТС.

Разных по размеру муравьев запечатали в пробирки с раствором - всего получилось 171 инкубатор с различными видами насекомых, например, муравей-фуражир, муравей-капканчик, тропические древоточцы. Их вернули «обратным рейсом» в Таиланд, а в выпуске испорченных посылок таможенники отказали.

Нарушители могут попасть под дело об административном правонарушении. Из всех животных к пересылке в МПО допускаются только пчелы, пиявки и шелковичные черви. По другим фактам и случаям отправитель не соблюдает запрет и ограничения.

#Москва #насекомые #Таиланд #таможня #посылки #муравьи
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