Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления одного из подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчета.

«Артиллерийский удар был нанесен точно по пункту управления», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 точным огнем также поразил и личный состав ВСУ - пехота укрывалась в подвалах полуразрушенных домов. При этом корректировка цели была минимальной.

После выполнения задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.

Российские военнослужащие также ежедневно подавляют не только пункты управления, но уничтожают и артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства.

Командир орудия Д-30 с позывным «Алтай» рассказал, что пришел на СВО добровольцем.

По его словам, в составе подразделения - бойцы из разных российских регионов. Поначалу было сложно, но потом пришла слаженность в действиях. Военнослужащий добавил про себя, что командиры обучили их и сейчас он может работать практически с любым видом артиллерии.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.