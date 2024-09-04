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Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

После выполнения задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.
2024-09-04 05:29:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления одного из подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчета.

«Артиллерийский удар был нанесен точно по пункту управления», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 точным огнем также поразил и личный состав ВСУ - пехота укрывалась в подвалах полуразрушенных домов. При этом корректировка цели была минимальной.

После выполнения задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.

Российские военнослужащие также ежедневно подавляют не только пункты управления, но уничтожают и артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства.

Командир орудия Д-30 с позывным «Алтай» рассказал, что пришел на СВО добровольцем.

По его словам, в составе подразделения - бойцы из разных российских регионов. Поначалу было сложно, но потом пришла слаженность в действиях. Военнослужащий добавил про себя, что командиры обучили их и сейчас он может работать практически с любым видом артиллерии.  

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #артиллерия #ВСУ #пехота #д-30 #Херсонская область
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