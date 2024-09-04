Экипаж Ми-28НМ ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и по украинской технике. Они размещались в приграничных районах Курской области. Минобороны РФ показало кадры боевой работы наших летчиков.

Ведомство уточняет, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

«Сегодня с командного пункта полка получили задачу по уничтожению живой силы противника в приграничном районе Курской области. Вылетели на боевое. Цель была поражена», - рассказал летчик Ми-28.

Выпустив ракеты, экипаж вернулся на площадку вылета. Российская разведка позже доложила, что личный состав и бронированная техника врага была уничтожена.

Ранее российские морпехи показали подбитый и сгоревший бронетранспортер «Буцефал» ВСУ в приграничном районе Курской области. Технику уничтожили экипажи БТР-82А.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.