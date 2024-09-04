МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области

Разведка позже доложила, что личный состав и бронированная техника ВСУ уничтожена.
2024-09-04 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и по украинской технике. Они размещались в приграничных районах Курской области. Минобороны РФ показало кадры боевой работы наших летчиков.

Ведомство уточняет, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

«Сегодня с командного пункта полка получили задачу по уничтожению живой силы противника в приграничном районе Курской области. Вылетели на боевое. Цель была поражена», - рассказал летчик Ми-28.

Выпустив ракеты, экипаж вернулся на площадку вылета. Российская разведка позже доложила, что личный состав и бронированная техника врага была уничтожена.

Ранее российские морпехи показали подбитый и сгоревший бронетранспортер «Буцефал» ВСУ в приграничном районе Курской области. Технику уничтожили экипажи БТР-82А.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #ми-28 #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 