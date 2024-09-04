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В Ташкенте впервые открылась конференция СНГ и ШОС по антитеррору

В прошлом году в мире совершено больше 3 тысяч террористических атак, их жертвами стали больше 8 тысяч человек, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ.
Владимир Рубанов 2024-09-04 21:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В столице Узбекистана 4 сентября впервые открылась совместная конференция СНГ и ШОС по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Ее организаторами стали Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Антитеррористический центр государств - участников СНГ и Региональная антитеррористическая структура ШОС.

В Ташкент приехали делегации стран - участников СНГ и членов ШОС: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, в конференции участвуют представители государств - наблюдателей при ШОС (Афганистана, Монголии) и партнеров по диалогу ШОС (Египта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции).

«Международные террористические организации сохраняют живучесть и способность адаптироваться к меняющимся политическим, социальным и экономическим условиям. Терроризм остается одной из наиболее опасных проблем нашего общества, требующих принципиальных позиций и скоординированных действий мирового сообщества», - подчеркнул в своем выступлении руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

Он отметил, что в мире практически не осталось государств, не затронутых террористическими актами. В прошлом году в мире совершено больше 3 тысяч террористических атак, их жертвами стали больше 8 тысяч человек.

Ситуация с противодействием терроризму и экстремизму осложняется под влиянием усиливающейся геополитической борьбы и использования в ней террористических методов, незатухающих региональных конфликтов и заметно обострившихся старых противоречий, сказал Сысоев.

В первый день конференции участники обменялись оценками основных угроз и прогнозами их развития, опытом противодействия терроризму и экстремизму. Собравшиеся обсуждали рост радикализации населения, прежде всего молодежи.

В четверг делегации обсудят противодействие финансированию терроризма, развитие баз данных о террористических организациях и лицах, причастных к финансированию терроризма и другие вопросы.

#терроризм #экстремизм #СНГ #антитеррор #Узбекистан #конференция #шос #Ташкент
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