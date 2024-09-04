Изувеченное тело россиянина нашли на Пхукете

Тело 27-летнего жителя Нижнего Тагила обнаружили в канаве на острове Пхукет с резаными ранами и гематомами. Об этом сообщило генконсульство России.

В настоящее время следствие проводит работы по установлению причины смерти. Российские дипломаты держат на контроле ход расследования.

На месте происшествия был найден паспорт супруги умершего россиянина. Она находится в контакте с местной полицией. Другим близким родственникам уже сообщили о трагедии.

Следователи начали проверку по факту гибели российского туриста, они опросят родственников и проведут другие необходимые меры.