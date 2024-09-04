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Изувеченное тело россиянина нашли на Пхукете

Российское дипведомство держит на контроле ход расследования.
Карина Тазетдинова 2024-09-04 16:44:14
© Фото: Photographer Damian Gollnisch Source ZBCredit Global-Look-Press

Тело 27-летнего жителя Нижнего Тагила обнаружили в канаве на острове Пхукет с резаными ранами и гематомами. Об этом сообщило генконсульство России.

В настоящее время следствие проводит работы по установлению причины смерти. Российские дипломаты держат на контроле ход расследования.

На месте происшествия был найден паспорт супруги умершего россиянина. Она находится в контакте с местной полицией. Другим близким родственникам уже сообщили о трагедии.

Следователи начали проверку по факту гибели российского туриста, они опросят родственников и проведут другие необходимые меры.

#Россия #в стране и мире #Генконсульство РФ #Таиланд #россиянин #Пхукет
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