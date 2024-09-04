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Гитарист группы Queen перенес инсульт

Брайан Мэй заявил, что не мог пошевелить рукой.
Карина Тазетдинова 2024-09-04 15:49:19
© Фото: Photographer © IMAGOFrank-Michael Arndt, Global Look Press

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что он перенес инсульт около недели назад. Он поделился со зрителями, что очень испугался, потому что не мог некоторое время шевелить рукой.

«Хорошая новость в том, что после событий последних нескольких дней я могу играть на гитаре», - обратился артист к фанатам в видео в соцсетях.

Сейчас Мэй чувствует себя лучше и соблюдает рекомендации врачей. Он подчеркнул, что не может выходить на улицу, водить машину, летать на самолете и слишком сильно увеличивать частоту сердечных сокращений.

Ранее гитарист уже перенес сердечный приступ в мае 2020 года. Тогда в ходе операции музыканту были установлены три стента, которые держат сосуды открытыми.

#культура #инсульт #Queen #гитарист #музыканты #Рок-музыка #Брайан Мэй
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