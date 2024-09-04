Умер отец хоккеиста Вячеслава Фетисова

В возрасте 91 года из жизни ушел Александр Фетисов, отец двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Информацию подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», - говорится в сообщении ЦСКА в Telegram.

Клуб также выразил соболезнования родным и близким Александра.

Из-за трагедии Вячеслав Фетисов не будет присутствовать на запланированной игре между легендами хоккея и участниками ВЭФ, пишет RT. Матч состоится во Владивостоке.