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Умер отец хоккеиста Вячеслава Фетисова

По причине кончины отца хоккеист не будет присутствовать на матче с участниками ВЭФ во Владивостоке.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 14:34:40
© Фото: cska_hockey, Telegram

В возрасте 91 года из жизни ушел Александр Фетисов, отец двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Информацию подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», - говорится в сообщении ЦСКА в Telegram.

Клуб также выразил соболезнования родным и близким Александра.

Из-за трагедии Вячеслав Фетисов не будет присутствовать на запланированной игре между легендами хоккея и участниками ВЭФ, пишет RT. Матч состоится во Владивостоке.

#Хоккей #ЦСКА #Трагедия #Вячеслав Фетисов #соболезнования #александр фетисов
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